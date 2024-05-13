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Глава МИД Британии назвал закон об иноагентах свойственным «авторитарным режимам»

Глава МИД Британии назвал закон об иноагентах свойственным "авторитарным режимам"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал ошибочным законопроект об иностранных агентах в Грузии, назвав ограничение деятельности неправительственных организаций проблемой, свойственной «авторитарным режимам». Его слова приводит Sky News.

«Мы активно поддерживаем грузинский народ. Мы ясно дали понять, что этот законопроект ошибочен. В действительности многие страны по всему миру принимают похожие законы, пытаясь ограничить гражданское общество и выступая против любых иностранных неправительственных и благотворительных организаций, которые они не контролируют», — заявил Кэмерон.

По его словам, такое развитие событий является «общемировой проблемой», свойственной для авторитарных режимов.

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