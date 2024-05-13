Глава МИД Британии назвал закон об иноагентах свойственным «авторитарным режимам»

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал ошибочным законопроект об иностранных агентах в Грузии, назвав ограничение деятельности неправительственных организаций проблемой, свойственной «авторитарным режимам». Его слова приводит Sky News.

«Мы активно поддерживаем грузинский народ. Мы ясно дали понять, что этот законопроект ошибочен. В действительности многие страны по всему миру принимают похожие законы, пытаясь ограничить гражданское общество и выступая против любых иностранных неправительственных и благотворительных организаций, которые они не контролируют», — заявил Кэмерон.

По его словам, такое развитие событий является «общемировой проблемой», свойственной для авторитарных режимов.