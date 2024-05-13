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Швеция готова к размещению ядерного оружия в случае войны

Швеция готова к размещению ядерного оружия в случае войны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью Sveriges Radio допустил возможность появления в военное время ядерного оружия на территории королевства. Ранее глава кабмина говорил, что в мирное время такого оружия на базах страны не будет.

«Если на нашей территории будет война, в которую окажется втянута Швеция, то это совершенно иная ситуация. Тогда все страны НАТО получат пользу от ядерного зонтика, который должен существовать до тех пор, пока у России есть ядерное оружие», – сказал он, подчеркнув, что «на шведской территории все решения принимает сама Швеция».

Глава правительства ответил на вопрос об отсутствии официального запрета на нахождение ядерного оружия на территории Швеции в двустороннем договоре о военном сотрудничестве с США (DCA), хотя такой запрет действует в Норвегии и Финляндии. «Мы разработали два предложения. В них говорится, что Швеция заявила об отсутствии в мирное время на ее земле постоянных войск или ядерного оружия», – прокомментировал Кристерссон.

Однако в военное время, по его словам, подход будет совершенно иным. В таком случае, заявил Кристерссон, «демократические страны <…> должны быть в состоянии защитить себя от стран, которые могут угрожать ядерным оружием». «Цель нашего членства в НАТО, цель всей обороны Швеции заключается в том, чтобы такая ситуация не возникла. Если бы Украина состояла в НАТО, Россия на нее не напала бы», – заявил Кристерссон.

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