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В Баку ожидается дождь

В Баку ожидается дождь

Обнародован прогноз погоды на 13 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и вечером местами возможны дожди. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, грозы и град, в горных районах с переходом в снег. Местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 17-21° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем 6-10° тепла.

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