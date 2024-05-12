Байден рассказал, когда наступит прекращение огня в Газе

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Президент США Джо Байден заявил, что «прекращение огня наступит завтра», если ХАМАС освободит заложников, удерживаемых в Газе, передает CNN.

«Как я уже говорил, все зависит от ХАМАСа – если бы они захотели это сделать, мы могли бы покончить с ним завтра. И прекращение огня начнется завтра», – сказал Байден на благотворительном вечере в Сиэтле.

Семьи пяти американцев, которые, как считается, находятся в заложниках в Газе, встретились в пятницу с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и координатором по Ближнему Востоку Бреттом Макгурком.

Согласно протоколу встречи, составленному представителями семей, они «выразили сотрудникам администрации Байдена свое огромное разочарование очередной паузой, особенно после того, как на последних видео с заложниками их близкие стали инвалидами, худыми, бледными и находились под явным давлением».