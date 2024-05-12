В Канаде задержан четвертый подозреваемый в убийстве лидера сикхов

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Полиция Канады задержала четвертого гражданина Индии, подозреваемого в убийстве лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году, сообщил телеканал CBC News со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полиция провела расследование и получила достаточно информации, чтобы прокуратура Британской Колумбии предъявила Амандипу Сингху обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах и заговоре с целью совершения убийства», – приводит телеканал комментарии правоохранителей. По информации ТВ, 22-летний подозреваемый ранее уже находился под стражей в Канаде в связи с обвинениями в хранении огнестрельного оружия.