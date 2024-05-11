В освобожденные населенные пункты до конца года вернутся более 25 тыс. человек (фото)

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В Ханкенди под председательством руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанf Самира Нуриева состоялось очередное заседание Штаба.

По случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева участники заседания почтили светлую память великого лидера.

Во вступительной речи руководитель штаба отметил, что великий лидер уделял особое внимание развитию города Ханкенди. Было отмечено, что большинство зданий в Ханкенди, в том числе здание, в котором размещается Специальное представительство президента Азербайджана, где проходит сегодняшнее заседание, были построены в период руководства Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева.

Руководитель штаба довел до сведения участников заседания, что в результате мудрой политики президента Ильхама Алиева, достойного преемника великого лидера Гейдара Алиева, Азербайджан одержал историческую Победу, полностью восстановив территориальную целостность и суверенитет военно-политическими средствами.

По его словам, в освобожденные от оккупации населенные пункты до конца года вернутся более 25 тыс. человек. Нуриев отметил, что в последующие годы это число будет увеличиваться.

На заседании он особо подчеркнул важность качественного, своевременного и скоординированного выполнения работ в рамках реализации I Государственной программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана».