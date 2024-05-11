Американский Конгресс принялся угрожать Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

130 Просмотров

Конгресс США пригрозил премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе санкциями «по белорусскому образцу». Об этом говорится в письме 29 членов Палаты представителей Конгресса США, направленном грузинскому премьеру, сообщает Sputnik Грузия.

Конгрессмены в своем послании призывают грузинские власти отозвать законопроект об иноагентах и другие инициативы, «ущемляющие права и свободу грузинского народа».

В противном случае Конгресс США обещает поддержать «фундаментальное изменение» политики Вашингтона в отношении Грузии.