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Американский Конгресс принялся угрожать Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

Американский Конгресс принялся угрожать Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

Конгресс США пригрозил премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе санкциями «по белорусскому образцу». Об этом говорится в письме 29 членов Палаты представителей Конгресса США, направленном грузинскому премьеру, сообщает Sputnik Грузия.

Конгрессмены в своем послании призывают грузинские власти отозвать законопроект об иноагентах и другие инициативы, «ущемляющие права и свободу грузинского народа».

В противном случае Конгресс США обещает поддержать «фундаментальное изменение» политики Вашингтона в отношении Грузии.

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