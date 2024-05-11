Азербайджан продолжит помогать пострадавшим от землетрясений туркам

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Помощь Азербайджана жителям турецких провинций, пострадавших от разрушительных февральских землетрясений 2023 года, будет продолжена в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева и на основании соответствующее постановления правительства республики.

Об этом сообщил исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев, слова которого приводит «Азертадж».

Он напомнил, что в апреле текущего года по линии фонда в Турцию была поставлена четвертая партия гуманитарной помощи, которую распределили среди жителей провинции Малатья.

До этого гуманитарные грузы были дважды направлены жителям провинции Кахраманмараш, а также поставлены в южную провинцию Хатай.

Абдуллаев отметил, что перечень необходимой помощи фонду предоставляют посольство Азербайджана в Анкаре и правительственные структуры Турции.

«В фонд поступило новое обращение о потребностях нуждающихся в провинции Хатай. Есть также необходимость в помощи для жителей провинции Адыяман», – сказал Абдуллаев.

Исполнительный директор сообщил, что Фонд поддержки диаспоры обратился к правительству Азербайджана с просьбой о подготовке новых гуманитарных грузов для братской страны.