В ХАМАС заявили о намерении пересмотреть свою стратегию на переговорах с Израилем

70 Просмотров

Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении пересмотреть свою стратегию на непрямых переговорах с израильской стороной по урегулированию ситуации в секторе Газа в свете последних действий Израиля в анклаве.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

«После отказа [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху от предложений посредников на переговорах, нападения и захвата контрольно-пропускного пункта «Рафах» руководство ХАМАС проведет консультации с лидерами палестинских группировок, чтобы пересмотреть нашу стратегию на переговорах», – указывается в документе.

По убеждению движения, нынешнее правительство Израиля «использует переговорный процесс с целью прикрытия нападения на Рафах, захвата наземного перехода и продолжения войны на истребление палестинцев». Власти Израиля, говорится в заявлении, «уклоняются от достижения соглашения и препятствуют заключению договоренностей».

Как считает ХАМАС, отказ израильской стороны от предложения посредников «вернул ситуацию [вокруг диалога по урегулированию в Газе] на круги своя». Вместе с тем, по мнению движения, палестинские радикалы «ответственно и позитивно отнеслись к инициативе посредников и продемонстрировали необходимую гибкость в ходе консультаций».