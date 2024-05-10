Иракский мигрант застрелил в Турции директора лицея

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Учителя провели однодневную забастовку во многих городах Турции в связи с убийством в Стамбуле директора частного лицея. В Анкаре были организованы шествия к парламенту, в Стамбуле – к местному департаменту образования, сообщает телеканал Habertürk.

На этой неделе 17-летний иракский мигрант застрелил директора лицея в здании образовательного учреждения. Это произошло в стамбульском районе Эюупсултан. Убийство вызвало резонанс в Турции.

По призыву восьми отраслевых профсоюзов учителя школ в Анкаре, Анталье, Измире, Самсуне, Стамбуле, Трабзоне и других городах не вышли 10 мая на работу и провели манифестации с требованием обеспечения безопасности в сфере образования и отставки министра образования Юсуфа Текина. «Насилие дома, на улице, в школе и во всех сферах, к сожалению, стало частью повседневной жизни. Требуем от властей навести порядок в системе образования, которую мы представляем», – зачитала от имени профсоюзов обращение к властям у стамбульского департамента образования преподаватель местной школы Филиз Тирьяки.

Участники шествий в Стамбуле также призвали власти покончить с практикой обучения в местных школах детей проживающих в Турции беженцев. По официальным данным, в Турции насчитывается порядка 3,5 млн беженцев, в основном из Сирии.