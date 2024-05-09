Деятелям искусств предоставлены премии президента

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Распоряжение президента «О предоставлении деятелям искусств премий Президента Азербайджанской Республики»:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении премий Президента Азербайджанской Республики для деятелей искусств» от 28 мая 2002 года номер 707, постановляю:

1. В связи со сценической деятельностью предоставить премии Президента Азербайджанской Республики следующим ведущим деятелям искусств:

Абас-бейли Кенюль Эльдар гызы

Абасзаде Мелек Фуад гызы

Аббасовой-Будаговой Афаг Нурахмед гызы

Абдуллаеву Илькину Ашраф оглу

Абдуллаевой Хуршуд Лютфали гызы

Абдурахманову Юсифу Фикрет оглу

Адыгезалову Ялчину Васиф оглу

Агасиеву Туралу Айдын оглу

Агаеву Мираслану Азизали оглу

Агаевой Хаджар Магсуд гызы

Аллахвердиеву Джейхуну Керим оглу

Аллахвердиеву Габибу Рашад оглу

Аллахвердиевой Наибе Сиявуш гызы

Ашурову Мустафе Ахмед оглу

Атакишиеву Фирдовси Нуреддин оглу

Атакишиевой Матанат Агазаир гызы

Бабаевой Инаре Ахмед гызы

Бабаевой Тохфе Агаали гызы

Багировой Санубар Юсуфовне

Байрамову Тайяру Аллахверди оглу

Баширову Ханлару Эйюб оглу

Бейлярову Назару Рахман оглу

Джабраилову Эльшану Шахин оглу

Джафарову Самиру Гадир оглу

Дадашеву Джейхуну Ариф оглу

Дадашеву Манафу Меджид оглу

Эйвазовой Аян Фуад гызы

Эйюбову Мусе Эйюб оглу

Эфенди Эльчину Фарахим оглу

Эфендиевой Халиловой Илахе Ахсан гызы

Ахмедли Бахрузу Вагиф оглу

Ахмедову Эльшаду Эльдар оглу

Ахмедову Ильясу Ахмед оглу

Ахмедовой Айнур Ахмед гызы

Алекберзаде Мехрибан Заур гызы

Алескеровой Афгане Эльшад гызы

Алили Гусейну Азад оглу

Алиеву Алекберу Гасан оглу

Алиеву Фариду Фархад оглу

Алиеву Игбалу Адиль оглу

Алиеву Мухаммеду Али оглу

Алиеву Самиру Асаф оглу

Алиевой Афет Мамед гызы

Алиевой Наргиз Арзу гызы

Алиевой Улькер Сабир гызы

Ализаде Акберу Музаффар оглу

Амирбековой Рите Джамиль гызы

Асадову Ильхаму Асад оглу

Азизову Азизаге Агаяр оглу

Ферштандту Антону Сергеевичу

Гезаловой Ираде Вагиф гызы

Гамидову Эльгюну Рафик оглу

Гасангулиеву Кязыму Фейруз оглу

Гасанову Бахраму Афет оглу

Гасанову Кериму Аббас оглу

Гашимову Орхану Ильгар оглу

Гусейнли Рауфу Эйюб оглу

Гусейнову Эльнуру Бахрамхан оглу

Гусейнову Физули Исмет оглу

Гусейновой Фариде Малик гызы

Гусейновой Илахе Гасан гызы

Гусейновой Нармин Метлеб гызы

Ханларовой Мехрибан Аслан гызы

Хасиеву Самедзаде Надир оглу

Халилзаде Руфату Эльдар оглу

Ибишову Тахиру Фидая оглу

Ибрагимову Фуаду Натиг оглу

Ибрагимовой Шахле Ибрагим гызы

Иманову Вахтангу Яшар оглу

Имрановой Инне Александровне

Искендеровой Санубар Сабир гызы

Исмаиловой Шахле Али гызы

Керимову Эльнуру Умбай оглу

Керимову Логману Сейфулла оглу

Керимовой Наргиз Фаиг гызы

Кухмазовой Юлизане Шафиевне

Гасымовой Зумруд Бахтияр гызы

Гейбуллазаде Натаван Ахлулла гызы

Гахраманову Аббасу Ахмед оглу

Гамбарли Аязу Вахаб оглу

Гиблалиеву Исрафилу Ариф оглу

Гулиеву Джамилю Эльшад оглу

Гулиеву Эльхану Али Бала оглу

Гулиеву Эйюбу Рамиз оглу

Гулиеву Хафизу Магеррам оглу

Гулиевой Сабине Касумовне

Гурбанову Джахангиру Гафар оглу

Гурбанову Ровшану Октай оглу

Гурбановой Лале Демир гызы

Гурбановой Парване Ягуб гызы

Мехтиеву Октаю Нусрат оглу

Мехмандарову Мустафе Адиль оглу

Мехралиеву Вюсалу Акиф оглу

Магеррамову Фирудину Алимамед оглу

Мамед Лале Мирзали гызы

Мамедли Шамилю Камиль оглу

Мамедову Анару Рамиз оглу

Мамедову Айшаду Кямал оглу

Мамедову Эмилю Афрасияб оглу

Мамедову Хакиму Ильхам оглу

Мамедову Мураду Мамед оглу

Мамедову Рамилю Шамиль оглу

Мамедову Сабиру Новруз оглу

Мамедовой Фариде Кямал гызы

Мамедовой Сакине Чапай гызы

Микаилову Микаилу Шамиль оглу

Мир-Гасым Аян Огтай гызы

Мирзоеву Гюльагасы Ага Гусейновичу

Мирзоеву Рафигу Исмаил оглу

Мирзоевой Вафе Рафиг гызы

Мирзазаде Ниджату Гариб оглу

Мусаевой Шукуфе Имран гызы

Мустафаеву Вюсалу Садагет оглу

Мурватовой Хуснийе Вагиф гызы

Набиевой Самае Кязым гызы

Насибовой Раде Зияд газы

Назарову Ильхаму Ислам оглу

Новрузовой Кеклик Велиаддин гызы

Одушеву Тимуру Владиславовичу

Османову Фуаду Таджеддин оглу

Поладову Акраму Ниджад оглу

Раджабли Мамеду Гудрет оглу

Рафиевой Аиде Фазиль гызы

Рахманову Рахману Тофиг оглу

Расулову Исрафилу Фархад оглу

Рустамову Эльшану Мардан оглу

Рустамову Нурлану Ибрагим оглу

Рустамову Рустаму Гариб оглу

Рзаевой Вафе Алисейран гызы

Рзаеву-Сарабскому Исфару Айдын оглу

Садыгову Анару Бабалы оглу

Салахову Абульфату Юсиф оглу

Салманову Ниджату Фархад оглу

Сейфуллаеву Анару Агаверди оглу

Сафарову Рашаду Сулейман оглу

Сафаровой Илахе Гияс гызы

Салимли Мирбале Сеидаскер оглу

Самедову Шукюру Гаджибала оглу

Шахбазовой Эсмиральде Мамедали гызы

Шарифалиевой Саиде Вахид гызы

Тагиеву Джафару Вели оглу

Тагизаде Махиру Тахир оглу

Вахабзаде Сабине Гулам гызы

Велиевой Лейли Фатулла гызы

Велиевой Нигяр Натиг гызы

Яхьяеву Талеху Салех оглу

Залиевой Мехрибан Аскералы гызы

Зейналову Азеру Зейналабдин оглу

Зеки Мехрибан Мурвет гызы

Зульфугаровой Амине Джахангир гызы.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3. Отменить часть 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О предоставлении деятелям искусств премий Президента Азербайджанской Республики» от 6 мая 2023 года номер 3874 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023, номер 5, статья 672 (том I).

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 9 мая 2024 года