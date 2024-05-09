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Путин снова использовал парад 9 мая для пропаганды войны против Украины

Путин снова использовал парад 9 мая для пропаганды войны против Украины

Президент РФ Владимир Путин вступил на параде в Москве. Он снова говорил о реваншизме и переписывании истории.

«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедестал пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни.

Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной вражды, по сдерживанию независимых центров мирового развития», — заявил Путин.

Высказавшись о Второй мировой, он заговорил про войну с Украиной:

«Мы отмечаем День Победы в условиях специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой — это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самоотверженностью. С вами — вся Россия. В вас верят, переживают за вас и наши ветераны», — заявил Путин.

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