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Экзамены с участием менее 10 тысяч человек будут проводиться в электронном формате

Экзамены с участием менее 10 тысяч человек будут проводиться в электронном формате

Экзамены с участием менее 10 тысяч участников будут проводиться в электронном формате.

Об этом сказала в беседе с журналистами председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде в ходе знакомства с новым экзаменационным корпусом, передает АПА.

«Мы уже думаем о графике экзаменов на следующий год. Я считаю, что мы сможем проводить здесь в течение года экзамены в электронном формате с количеством участников всех экзаменов менее 10 тысяч человек», – отметила она.

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Экзамены с участием менее 10 тысяч человек будут проводиться в электронном формате
Общество

Экзамены с участием менее 10 тысяч человек будут проводиться в электронном формате

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