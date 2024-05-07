Что скрывается за обвинениями против Куэльяра в «связях» с Баку?

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что Министерство юстиции предъявило обвинение представителю Демократической партии Генри Куэльяру из-за того, что тот критиковал действия президента Байдена в связи с продолжающимся пограничным кризисом.

“Байден только что предъявил обвинение Генри Куэльяру, потому что уважаемый конгрессмен-демократ не стал бы играть в игру Crooked Joe с открытыми границами”, – заявил 77-летний Трамп в Truth Social Sunday night.

«Он был за пограничный контроль, поэтому они сказали: «Давайте используем ФБР и Министерство юстиции, чтобы убрать его!». Так они действуют», – заявил бывший президент.

При этом Трамп усилил критику в адрес Байдена, сказав, что нелегальная иммиграция является главной заботой американских избирателей на выборах 2024 года.

Между тем Федеральная прокуратура обвинила Куэльяру (штат Техас) и его жену Имельду в получении взяток от SOCAR и мексиканского банка в размере 600 000 долларов (в период с 2014 по 2021 год). Демократа также обвинили в использовании своего места в 28-м округе Конгресса Техаса для влияния на политику США и продвижения законодательства в пользу Азербайджана, а также лоббирования в исполнительной власти действий, полезных для банка со штаб-квартирой в Мехико. Согласно обвинительному заключению, Куэльяр повлиял на ряд законодательных мер, касающихся конфликта Азербайджана с Арменией, якобы включил предпочитаемые Азербайджаном формулировки в законодательство и отчеты комитета, регулирующие определенные программы безопасности и экономической помощи, и консультировался с представителями Азербайджана относительно их усилий по лоббированию в правительстве США.

Его жену, Имельду Куэльяр, обвинили в отмывании взяток с помощью “фиктивных консалтинговых контрактов через ряд подставных компаний и посредников.

Однако Куэльяры не признают себя виновными ни по одному пункту обвинения. Тем не менее республиканцы и демократы призывают конгрессмена уйти в отставку, пишут американские СМИ.

Но лидер меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис (Нью-Йорк) поддержал Куэльяра, заявив, что он “имеет право на свой день в суде и презумпцию невиновности на протяжении всего судебного процесса”, однако “возьмет отпуск в качестве высокопоставленного члена Подкомитета по ассигнованиям на национальную безопасность, пока это дело продолжается”.

Обвинения, выдвинутые против конгрессмена, еще предстоит доказать. С другой стороны, в аналогичных связях и лоббировании интересов состоит чуть ли не весь Конгресс США, по крайней мере большая его часть, которая на протяжении долгих лет финансируется со стороны еврейского, армянского, греческого лобби, в частности те, кто так или иначе может повлиять на вопрос принятия законодательных норм. Например, финансируемые армянским лобби Браунбек, Адам Шифф, Френк Паллоне, Марк Кирк, Бред Шерман и другие.

Почему такая избирательность? Разве получение финансирования от Армении за продвижение ее интересов не может считаться преступлением?

На самом деле Дональд Трамп уже ответил на этот вопрос, и назвал причины уголовного преследования конгрессмена-демократа. Известно, что Куэльяр входит в ближайшее окружение Трампа, и именно поэтому оказывает ему всяческую поддержку в его избирательной кампании. К тому же, сторонники Байдена опасаются, что Трамп может одержать победу на выборах, а для этого есть все основания. Поэтому делают все, чтобы помешать – оказывают давление на Трампа и его сторонников, и как следствие этого появилось на свет уголовное дело против Куэльяра.

Возникает и другой вопрос: если финансирование из-за рубежа является серьезной проблемой для США, то в таком случае зачем Шататы выступают против обеспечения другими странами прозрачности в этом вопросе? В качестве примера можно привести Грузию, где в настоящее время кипят страсти вокруг законопроекта об иноагентах.

Что-то не клеится и не укладывается в логическую цепочку. Одно противоречит другому, не говоря уже о соросовских организациях, которые по линии правительства США выступают против Азербайджана и финансируют антиазербайджанские кампании. Недавно вокруг одной такой, USAID, разгорелся настоящий скандал, после чего Азербайджан попросил организацию покинуть пределы страны.

Но как видно заказчики уголовного преследования не особо заботятся о соответствии их действий здравой логике и устранении возникших противоречий, потому что главная задача – помешать конкурентам Байдена, а то каким образом – уже не так важно.

И в заключении: если сочувствие азербайджанским беженцам, ставшим жертвами оккупации со стороны Армении, которая длилась 30 лет, является «преступлением», то как назвать симпатию и всяческое содействие стране – агрессору и военным преступникам?

Рамелла Ибрагимхалилова