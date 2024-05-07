Польша продолжит оплачивать работу 20 тыс. терминалов Starlink для Украины

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Польша продолжит оплачивать работу более 20 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, которые она передала Украине.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что переданные Польшей терминалы стали «частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом». «Договорились, что Польша продлит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение», – написал Федоров в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром цифровизации Польши Кшиштофом Гавковским, который прибыл с визитом в Украину.

Ранее сообщалось, что обслуживание одного терминала Starlink обходится в $2,5 – 4,5 тыс. в месяц.