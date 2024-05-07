Эмили Блант обвинила Кончаловского в жестокости и унижениях

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Британская актриса Эмили Блант назвала российского режиссера Андрея Кончаловского жестоким, заявив, что ему нравилось унижать ее на прослушиваниях. Об этом сообщает The Sun.

Звезда, которой тогда было 19 лет, рассказала, что проходила пробы на роль молодой любовницы короля Генриха II в фильме Лев зимой 2003 года. В конце концов ее получила его жена Юлия Высоцкая.

«Он был очень жесток на прослушивании и любил меня сбивать с толку. Там была очень женоненавистническая атмосфера, и я просто помню, что чувствовала себя лишь оболочкой той, какой была. Этот кастинг мне запомнился как ужасный, потому что ты чувствуешь себя таким униженным», – вспоминает Эмили.

Выступая на мероприятии американского фонда поддержки актеров, Блант призналась, что не может вспомнить имя Кончаловского.

«Я должен только сказать, что он был гнусным. Это действительно ужасно», – отметила актриса.

Звезда экрана также отметила, что ей не понравилось, как с ней говорил режиссер. Она подчеркнула, что актеры должны быть спокойны и «держать себя в руках», что необходимо в профессии. Но не всегда удается не быть уязвимым.

«В этой работе иногда есть элемент жизни в окопах. Это может быть болезненно, и это может быть так же красиво, как и больно. И я была к этому готова. Иногда в этой работе есть элемент подготовки к атаке, но это было самым неприятным моментом», – говорит голливудская звезда.