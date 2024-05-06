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Бабаев обсудил в Москве с Оверчуком подготовку к COP29

Бабаев обсудил в Москве с Оверчуком подготовку к COP29

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в Москве обсудил с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым подготовку к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«На переговорах рассмотрены актуальные вопросы природоохранного сотрудничества двух стран и подготовка участия российской делегации в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, проведение которой запланировано в Азербайджанской Республике в ноябре 2024 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече приняли участие специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, глава Росгидромета Игорь Шумаков, представители федеральных министерств двух стран.

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