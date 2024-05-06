Эрдоган: Турция увеличивает давление на Израиль

106 Просмотров

Турция увеличивает давление на Израиль, Анкара будет использовать все средства, чтобы администрация Тель-Авива ответила перед законом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы увеличиваем… давление, чтобы заставить Израиль, который становится все более кровожадным, прекратить огонь. Мы ввели ограничения на экспорт 54 товаров. С прошлой недели мы прекратили экспорт и импорт всех товаров. Мы решили вмешаться в дело о геноциде (имеет в виду подключение к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН – ред.).

Мы будем использовать все наши средства, чтобы те, кто покусился на жизнь 35 тысяч братьев и сестер, ответили перед законом», – заявил Эрдоган, выступая в понедельник в Национальном центре конгрессов и культуры при президентской резиденции в Бештепе (Анкара).