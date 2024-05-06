Венгрия заявила, что не будет выдавать Украине её граждан призывного возраста

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Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что его страна не выдаст Украине украинского беженца, независимо от того, военнообязанный он или нет. Об этом пишет венгерское издание ATV со ссылкой на ответ Шемьена на запрос.

Чиновник заявил, что Венгрия не расследует, является человек военнообязанным в Украине или нет, и, «исходя из элементарной гуманности, не позволит отправить его на смерть».

Он заявил, что «каждый беженец из Украины [в Венгрии] — в полной безопасности и получает всю помощь — будь то венгерская или украинская помощь».