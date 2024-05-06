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Россия предупредила Британию об ответных ударах (обновлено)

Россия предупредила Британию об ответных ударах (обновлено)

Послу Великобритании выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД королевства о праве Киева наносить удары по РФ британским оружием.

Дэвид Кэмерон предупреждён, что ответом на такие украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами, подчеркнули в МИД РФ.

Россия призвала Британию задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона и незамедлительно опровергнуть заявления Кэмерона.

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15:15 Посла Великобритании в России Найджела Кейси вызвали в российское министерство иностранных дел. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посол Великобритании вызван в МИД России», — заявили в ведомстве.

Причина вызова Кейси в министерство не уточняется.

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