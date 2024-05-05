В Британии депутат отметил победу на выборах возгласом «Аллаху Акбар» (видео)

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В британском Лидсе депутат после победы на выборах поднял флаг Палестины и скандировал «Аллаху Акбар».

Мотин Али, представляющий британских «зеленых», участвовал в выборах в городской совет города Лидс (население — почти 800 тысяч человек). В районе, где проходило голосование, доля мигрантов-мусульман крайне высока — они составляют около 42% от всего населения.

«Мы не будем молчать! Мы возвысим голос Газы! Мы возвысим голос Палестины! Аллаху Акбар!», – сказал политик после победы на выборах.

Как сообщает Bild, Али – не единственный представитель исламистов, который одержал победу на местных выборах в Британии. Так, например, в Питерборо в городской совет вошел Имтиаз Али, который ранее был исключен из Лейбористской партии.

