Российский историк моды восхищен красотой азербайджанок

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Известный российский искусствовед и телеведущий Александр Васильев вновь прилетел в Баку. Целью его приезда является организация юбилейного творческого вечера «Восток и мода», с которым он выступит 8 мая на сцене Оперной студии. Об этом сообщает «Спутник».

Телеведущий решил прилететь на несколько дней пораньше и успел посетить первый Национальный фестиваль ковра, стартовавший в субботу в Ичеришехер.

Васильев рассказал о своих впечатлениях о приезде.

О Баку

– Баку – это символ радости, красивых впечатлений, эмоций, элегантных людей, хорошей погоды и очень вкусной кухни. Многие из нас, то есть туристы из других стран, приезжают ради того, чтобы попробовать ваши блюда и уезжают всегда с лишними килограммами. У вас очень питательная кухня. Нам нравится ваше вино, гранатовый сок, ковры, музыка, а также то, как нас в Баку приветствуют с большим радушием.

Не могу не отметить чистоту и безопасность вашей столицы. Баку – это город, где женщины могут ходить вечером и не бояться за свою сумочку. Я тут вижу ювелирные украшения, часы, чего я не вижу, например, в Рио-де-Жанейро, Барселоне. Тут тебя никто не ограбит.

Мне также приятно, что в Баку многие меня узнают, со мной все хотят фотографироваться, общаться, услышать мои советы, делают мне приятные комплименты. Именно этим азербайджанская столица стала для меня дорогим и ценным.

Об азербайджанском языке

– Я очень часто бываю в Турции, также в Азербайджане, а ваши языки очень похожи. К тому же у меня очень много друзей в Баку. Они мне объясняют каждое слово, вот я и запоминаю. К примеру, «неджесен» (как дела), «сен недже де гезелсен» (какая же ты красивая), «меним сеннен хошум гелди» (ты мне понравилась). Их нетрудно запомнить. В этот раз также выучу новые слова и пополню свой словарный запас.

О модных предпочтениях азербайджанок

– Азербайджанки все очень красивые. Каждый раз они меня удивляют своим стилем. У вас очень много домов моды, брендовых магазинов. В них можно найти все, что угодно. Ваши женщины не любят одеваться чрезмерно открыто, они одеваются достаточно консервативно и при этом элегантно. Ваши женщины любят носить дорогие брендовые вещи, драгоценности, ну, как и во всех мусульманских странах.