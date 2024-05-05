Пентагон провел испытания F-16 с ИИ

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В США успешно испытали искусственный интеллект (ИИ) для управления боевым самолетом.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл находился в кабине F-16, который самостоятельно провел тренировочный бой вблизи авиабазы Эдвардс в Калифорнии, сообщает Associated Press.

Отмечается, что США уже давно работают над внедрением элементов искусственного интеллекта в военную авиацию. Именно на авиабазе Эдвардс пилоты-испытатели на специальных симуляторах занимаются обучением ИИ управлению боевыми самолетами. Несмотря на то, что технология еще не полностью разработана, Пентагон хочет сформировать флот из 1000 самолетов с системами ИИ: первый из них должен войти в строй к 2028 году.

«Отсутствие этого представляет риск для безопасности. На данный момент мы должны иметь это», – сказал министр в интервью Associated Press.

По словам Кендалла, он увидел достаточно во время своего полета, поэтому готов доверить этому искусственному интеллекту самостоятельно принимать решения о применении оружия во время войны.

Хотя есть много противников того, чтобы доверять оружие искусственному интеллекту, как отмечает Associated Press, переход авиации США на беспилотные самолеты даст американцам определенное преимущество в случае полномасштабного конфликта с Китаем. Потеря пилота – не только человеческая трагедия, но и экономический ущерб, ведь обучение такого специалиста стоит очень дорого и требует длительного времени.

Кроме того, беспилотные самолеты потенциально могут быть дешевле пилотируемых, отметил министр Ф.Кендалл.