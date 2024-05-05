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В Украине могут мобилизовать алкоголиков и наркоманов

В Украине могут мобилизовать алкоголиков и наркоманов

Отмена статуса «ограниченно годен к службе в армии» означает в частности то, что теперь лица с алкогольной и наркотической зависимостью могут быть мобилизованы.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире канала «Киев 24».

По его словам, люди с такого рода зависимостью вряд ли окажутся на фронте, но их могут задействовать для выполнения тыловых задач.

«Это служба тыла, обеспечение логистической помощи и даже медицинская помощь могут быть теми подразделениями, которые смогут принимать людей с такими диагнозами», – сказал Павличенко.

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