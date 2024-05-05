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Джейхун Байрамов встретился с гендиректором IOFS

Джейхун Байрамов встретился с гендиректором IOFS

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего участия в Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в городе Банжул, встретился 4 мая с генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) Береком Эреном.

Как передает МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и IOFS, а также программы международной помощи Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества в различных сферах со специализированными учреждениями ОИС.

Информируя противоположную сторону о деятельности по оказанию международной помощи Азербайджана как государства-донора, министр отметил важность взаимовыгодного сотрудничества по такому важному вопросу, как продовольственная безопасность.

По словам главы МИД Азербайджана, в связи с проведением в стране в этом году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и с учетом связи проблем в обеспечении продовольственной безопасности и изменения климата может быть полезно рассмотреть возможности взаимодействий в рамках COP29.

Генеральный директор IOFS Берек Эрен, в свою очередь, поблагодарил Азербайджан за активною участие и вклад в деятельность ОИС и проинформировал Джейхуна Байрамова о миссии и программах IOFS.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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