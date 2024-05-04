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«Огонь памяти» доставлен из Москвы в Азербайджан (видео)

«Огонь памяти» доставлен из Москвы в Азербайджан (видео)

Частичка вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду г. Москвы доставлена в Баку российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и представителями Общероссийского Народного Фронта Валерией Черемисиновой и Оксаной Ермаковой.

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