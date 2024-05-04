Франция переключилась на Грузию и тут же получила шлепок от Тбилиси

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Париж…Париж…. Как много в этом слове…. Вроде великая культура. Вроде великая философская мысль. Вроде значимые политические лидеры. Однако все это в прошлом. А сегодня – отсутствие авторитета Франции в любой точке мира. Подошла очередь вступления в число отрицательно воспринимающих действия и риторику Парижа и Грузии.

А как же иначе, ежели МИД Франции озвучил собственную тревогу из-за происходящих в Тбилиси событий, по пути осудив «применение насилия против демонстрантов после принятия закона об иностранном влиянии»? С подоспевшей французской сентенцией: «Грузия должна продолжать усилия по сближению с Евросоюзом в соответствии с желанием своего населения».

Опять шантаж, давление и менторский тон с соответствующим прононсом, формируемые с Елисейских полей. В связи с чем Париж и получил приличную оплеуху от официального Тбилиси. Причем в таком элегантно-эффектном эпистолярном жанре, что это вряд ли не могло не понравиться некогда утонченным французам.

Для начала, МИД Грузии подчеркнул обеспечение своей страной свободы собраний и самовыражения «по самому высокому стандарту». В связи с чем, несмотря на «масштабное насилие против зданий государственных институтов и правоохранительных структур» групп, связанных с политической оппозицией и финансируемых из-за рубежа», представители соответствующих грузинских ведомств «действовали в соответствии с самыми высокими стандартами прав человека».

Вслед за чем внешнеполитическое ведомство Грузии изящно констатировало необъективность заявления родственной ему организации Франции. Следом нанеся довольно звучный шлепок Парижу констатацией воздержания Тбилиси «от критического заявления» в адрес Франции даже в дни противостояния французскими правоохранителями митингующим «брутальными методами, совершенно не соответствующими всеобщим стандартам прав человека».

Мало того, официальный Тбилиси практически открытым текстом обвинил Париж в искусственном провоцировании ажиотажа в Грузии. А как иначе можно оценить формулировку грузинского МИД в том направлении, что «необъективные оценки поощряют насилие, которое, как уже отмечалось, осуществляется насильственными группами», связанными с внутренней оппозицией и получающими финансовую подпитку из-за рубежа?

Париж смолчал. И это естественно, так как когда отвечать нужно фактами, а их нет, то лучше отмолчаться. В особенности, с учетом того, что не далее как 14 марта 2024 г. Комитет по конституционным актам и законодательству Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства во Франции.

Возможно, многие читатели опешат – как же так, разве это не законопроект, аналогичный принятому парламентом Грузии 1 мая во втором чтении документу, именуемым «О прозрачности иностранного влияния»?

В этой связи отметим, что французский законопроект предполагает формирование публичного(!) цифрового реестра, который будет знакомить с информацией о представителях, действующих в интересах иностранного заказчика (то есть физических и юридических лиц, действующих по просьбе или под курацией зарубежных заказчиков в целях продвижения его интересов в общественно-политической сфере). Причем с фиксацией подразумевания под последними государств (за исключением членов Евросоюза), либо подконтрольных другим государствам лиц и зарубежных политических движений.

Идем дальше и читаем, что французский законопроект об иноагентах допускает использование спецслужбами т. н. «алгоритмического метода», включающего в себя автоматическую обработку данных о подключениях и активности в интернете. Но это еще цветочки, т. к. параллельно проявляются значимые шипы в лице дозволения замораживания активов в отношении тех самых физических и юридических лиц, предпринимающих действия по линии внешних сил и направленных на нанесение ущерба важнейшим национальным интересам. Ни больше, ни меньше.

И тем интереснее замечание посла Франции в Грузии Шераз Гасри, громогласно объявившей, что «грузинский законопроект не является французским законом». Наверняка подразумевала она недозволенность, так сказать, быку дозволяемого Юпитеру. Хотя на поверку документ грузинского происхождения «О прозрачности иностранного влияния» значительно демократичнее своего французского «визави».

А потому французским политикам лучше позаботиться о бревне в собственном глазу, а не искать сучок в глазном яблочке других. А еще лучше (для самих же французов), ежели они перестанут пытаться поджигать Южный Кавказ.

Теймур Атаев