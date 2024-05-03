Кэмерон не поддержал план Макрона об отправке войск в Украину

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не согласился с идеей Эммануэля Макрона об отправке войск стран Запада в Украину в случае прорыва со стороны ВС РФ.

Его слова приводит Sky News.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий станет опасной эскалацией.

По словам Кэмерона, у Европы есть два варианта будущего. В первом Киев с западным оружием обеспечивает «справедливый мир», во втором – Россия добивается успеха, а Украина «отбрасывается назад».

Глава МИД Британии также подчеркнул, что сегодня мир находится «в переломном моменте».