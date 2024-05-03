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Нацбанк Украины запретил принимать в качестве залога дроны и тепловизоры

Нацбанк Украины запретил принимать в качестве залога дроны и тепловизоры

Национальный банк Украины запретил принимать в залог по кредиту товары двойного использования, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба регулятора.

Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям совершать активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования. Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях, – говорится на сайте НБУ.

В Нацбанке добавили, что запрет вступит в силу 4 мая. Речь идет о предметах, включенных в Единый список товаров двойного использования, утвержденный постановлением Кабинета министров. Запрет ввели во исполнение решения СНБО по противодействию негативным последствиям онлайн-казино.

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