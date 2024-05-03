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В Азербайджане сохранится ветреная погода, в реках ожидаются паводки

В Азербайджане сохранится ветреная погода, в реках ожидаются паводки

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 мая до утра 7 мая скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, вечером 5 мая местами прогнозируется дождь. Нестабильная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до утра 9 мая, ожидаются переменные осадки. В отдельных регионах ливни, грозы, град, в горах мокрый снег с переходом в снег.

Скорость восточного ветра усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. В реках повысится уровень воды, в ряде рек Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона пройдут кратковременные паводки и сели.

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