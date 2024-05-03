Шольц высмеял просьбы Украины о ракетах Taurus |
Грузия обвинила Париж в поддержке насилия в Тбилиси |
Алиев в письме Дуде заявил о высокой оценке позиции Польши в отношении Южного Кавказа |
Лондон и Киев начали переговоры о партнерстве на 100 лет |
Франция передала ANAMA 500 тыс. евро |
Турция заявила о прекращении торговли с Израилем |
ЮНЕСКО не должна быть низведена до уровня отдела «МИД» какой-либо страны, заявил Гаджиев |
Премьер Грузии отказался от визита в США |
Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере |
Главное Политика

Азербайджан возвращается в Афганистан

Азербайджан возвращается в Афганистан

Азербайджан приступает к восстановлению своего влияния в Афганистане. Министр обороны Исламского Эмирата Афганистан Якуб принял посла Азербайджана в этой стране Ильхама Мамедова. Министр, как сообщает телеграм-канал Minval-LIVE, приветствовал открытие азербайджанского посольства в стране, заявив, что афганская сторона желает «как можно скорее дать старт экономическому и торговому сотрудничеству» с Баку.

Ильхам Мамедов, как напоминают эксперты, первый в истории посол Азербайджана в Афганистане после того, как из этой страны были выведены войска НАТО, и к власти вновь пришло движение «Талибан». Он прибыл в Кабул ещё в середине февраля. Открытие же посольства планируется уже в нынешнем году — притом что дипломатические отношения между двумя странами были установлены ещё 27 лет назад.

Теоретически здесь должно следовать более подробное объяснение о том, что установление дипломатических отношений на уровне посольств ещё не означает, что сами посольства будут открыты. В мире достаточно прецедентов, когда посольство в одной стране отвечает за несколько государств, а представительство возглавляет не посол, а поверенный в делах. Но в случае с Афганистаном есть своя специфика. Ещё недавно выражение «установление дипломатических отношений с правительством талибанов» бросало в дрожь рафинированных западных либералов. Но теперь, после того, как весной 2021 года президент США Джо Байден фактически сдал им Афганистан и вывел из этой страны американский контингент, вслед за которым Афганистан покинули и военнослужащие других стран — членов коалиции, в том числе и азербайджанские миротворцы, критиковать кого-то за установление дипломатических отношений с талибами уже не получится. С учётом того, что армия тогдашнего правительства Афганистана просто «рассыпалась» и воевать с талибами не стала — тем более. Так что сегодня Азербайджан просто продвигает свои интересы, которые у нашей страны есть в Афганистане.

На самом деле посольства Азербайджана в Афганистане не было. Но в последние годы отношения двух стран развивались весьма динамично. В то время, когда пост президента Афганистана занимал Ашраф Гани, в Азербайджане по линии ООН и НАТО проходила подготовка афганских дипломатов. Азербайджан продвигал в Афганистане свой «социальный бренд» — ASAN. И самое главное, обсуждались перспективы инвестиций и сотрудничество в рамках транспортного коридора, получившего романтичное название «Лазурный путь».

Сегодня у власти уже талибы, а не Карзай и не Гани. Понятно, что после падения правительства Гани многое было «поставлено на паузу», международные программы поддержки прекращены и т.д. Однако теперь, как показывают официальные новости из Баку и Кабула, Азербайджан возвращается в Афганистан и готов развивать сотрудничество уже с новыми властями — в лице талибов.

«Тюркский фактор» здесь тоже имеет значение. Большинство населения Афганистана составляют, конечно, пуштуны, на втором месте — таджики, но здесь живёт и немало представителей тюркских народов. В Афганистане, по традиции, линии политических «разломов» всегда, ну или почти всегда, совпадали с этническими и племенными. Движение «Талибан» по большей части состоит из пуштунов. Но игнорировать в Афганистане «тюркский фактор» вряд ли получится даже теоретически. А тюрки в Афганистане — не только узбеки и туркмены. В афганской провинции Вазиристан немало кызылбашей — этнических азербайджанцев, которые перебрались в Афганистан ещё во времена Надир-шаха. Всё это создаёт для связей Баку и Кабула новые возможности и новые «точки соприкосновения». Пока это весьма схематичные прикидки на будущее, но в чем нет сомнений, так это в том, что планы у Баку и Кабула весьма серьезные.

Нурани, обозреватель

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем позицию Польши по вопросу регионального сотрудничества на Южном Кавказе
Политика

Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем позицию Польши по вопросу регионального сотрудничества на Южном Кавказе

2024/05/03, 13:55
Азербайджан возвращается в Афганистан
Политика

Азербайджан возвращается в Афганистан

2024/05/03, 13:40
Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Гамбию
Политика

Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Гамбию

2024/05/03, 13:16
Алиев в письме Дуде заявил о высокой оценке позиции Польши в отношении Южного Кавказа
Политика

Алиев в письме Дуде заявил о высокой оценке позиции Польши в отношении Южного Кавказа

2024/05/03, 13:11
Хикмет Гаджиев: Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании (обновлено)
Политика

Хикмет Гаджиев: Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании (обновлено)

2024/05/03, 12:36
Саммит мира в Швейцарии: завышенные ожидания или сдержанный оптимизм - анализ Александра Коваленко
Политика

Саммит мира в Швейцарии: завышенные ожидания или сдержанный оптимизм – анализ Александра Коваленко

2024/05/03, 10:47
ЮНЕСКО не должна быть низведена до уровня отдела "МИД" какой-либо страны, заявил Гаджиев
Политика

ЮНЕСКО не должна быть низведена до уровня отдела «МИД» какой-либо страны, заявил Гаджиев

2024/05/03, 09:13
Пакистан настаивает на повторном рассмотрении вступления Палестины в ООН
Политика

Пакистан настаивает на повторном рассмотрении вступления Палестины в ООН

2024/05/03, 01:00
Хикмет Гаджиев встретился с гендиректором Еврокомиссии (фото)
Политика

Хикмет Гаджиев встретился с гендиректором Еврокомиссии (фото)

2024/05/02, 23:38