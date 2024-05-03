Азербайджан возвращается в Афганистан

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Азербайджан приступает к восстановлению своего влияния в Афганистане. Министр обороны Исламского Эмирата Афганистан Якуб принял посла Азербайджана в этой стране Ильхама Мамедова. Министр, как сообщает телеграм-канал Minval-LIVE, приветствовал открытие азербайджанского посольства в стране, заявив, что афганская сторона желает «как можно скорее дать старт экономическому и торговому сотрудничеству» с Баку.

Ильхам Мамедов, как напоминают эксперты, первый в истории посол Азербайджана в Афганистане после того, как из этой страны были выведены войска НАТО, и к власти вновь пришло движение «Талибан». Он прибыл в Кабул ещё в середине февраля. Открытие же посольства планируется уже в нынешнем году — притом что дипломатические отношения между двумя странами были установлены ещё 27 лет назад.

Теоретически здесь должно следовать более подробное объяснение о том, что установление дипломатических отношений на уровне посольств ещё не означает, что сами посольства будут открыты. В мире достаточно прецедентов, когда посольство в одной стране отвечает за несколько государств, а представительство возглавляет не посол, а поверенный в делах. Но в случае с Афганистаном есть своя специфика. Ещё недавно выражение «установление дипломатических отношений с правительством талибанов» бросало в дрожь рафинированных западных либералов. Но теперь, после того, как весной 2021 года президент США Джо Байден фактически сдал им Афганистан и вывел из этой страны американский контингент, вслед за которым Афганистан покинули и военнослужащие других стран — членов коалиции, в том числе и азербайджанские миротворцы, критиковать кого-то за установление дипломатических отношений с талибами уже не получится. С учётом того, что армия тогдашнего правительства Афганистана просто «рассыпалась» и воевать с талибами не стала — тем более. Так что сегодня Азербайджан просто продвигает свои интересы, которые у нашей страны есть в Афганистане.

На самом деле посольства Азербайджана в Афганистане не было. Но в последние годы отношения двух стран развивались весьма динамично. В то время, когда пост президента Афганистана занимал Ашраф Гани, в Азербайджане по линии ООН и НАТО проходила подготовка афганских дипломатов. Азербайджан продвигал в Афганистане свой «социальный бренд» — ASAN. И самое главное, обсуждались перспективы инвестиций и сотрудничество в рамках транспортного коридора, получившего романтичное название «Лазурный путь».

Сегодня у власти уже талибы, а не Карзай и не Гани. Понятно, что после падения правительства Гани многое было «поставлено на паузу», международные программы поддержки прекращены и т.д. Однако теперь, как показывают официальные новости из Баку и Кабула, Азербайджан возвращается в Афганистан и готов развивать сотрудничество уже с новыми властями — в лице талибов.

«Тюркский фактор» здесь тоже имеет значение. Большинство населения Афганистана составляют, конечно, пуштуны, на втором месте — таджики, но здесь живёт и немало представителей тюркских народов. В Афганистане, по традиции, линии политических «разломов» всегда, ну или почти всегда, совпадали с этническими и племенными. Движение «Талибан» по большей части состоит из пуштунов. Но игнорировать в Афганистане «тюркский фактор» вряд ли получится даже теоретически. А тюрки в Афганистане — не только узбеки и туркмены. В афганской провинции Вазиристан немало кызылбашей — этнических азербайджанцев, которые перебрались в Афганистан ещё во времена Надир-шаха. Всё это создаёт для связей Баку и Кабула новые возможности и новые «точки соприкосновения». Пока это весьма схематичные прикидки на будущее, но в чем нет сомнений, так это в том, что планы у Баку и Кабула весьма серьезные.

Нурани, обозреватель