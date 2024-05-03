Франция передала ANAMA 500 тыс. евро

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Обнародованы последние перечисления стран Евросоюза в сферу разминирования в Азербайджане, передает агентство АПА.

Италия предоставила в качестве оперативных пожертвований для МККК 500 000 евро, Германия – 560 000 евро на продвижение проекта по запрещению мин на Южном Кавказе и присоединению к Оттавской конвенции, Франция – 500 000 евро на предоставление ANAMA металлодетекторов и 310 комплектов для разминирования, Словения – 50 000 евро в рамках соглашения о сотрудничестве с ANAMA, подписанного в апреле 2022 года, Эстония – 50 000 евро на деятельность по разминированию, проводимую МККК, Венгрия выделила 25 000 евро в качестве оперативных пожертвований ANAMA, Бельгия – 250 000 евро на поддержку деятельности по разминированию APOPO. Хорватия предоставила Азербайджану собак-миноискателей.

Дополнительные запланированные перечисления от стран-членов ЕС на общую сумму около 2,75 млн. евро предоставят Италия, Германия, Франция, Хорватия, Нидерланды и Литва.