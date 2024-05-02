Разведка США не верит в завершение войны в Украине в ближайшее время

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В Соединенных Штатах Америки считают, что завершение войны России против Украины в ближайшее время маловероятно.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает Sky News.

Она подчеркнула, что более агрессивная тактика Владимира Путина, которая, в частности, заключаются в ударах по энергетической инфраструктуре, предназначена для того, чтобы внушить Украине, что дальнейшее сопротивление приведет только к большему ущербу.

«Эта агрессивная тактика, скорее всего, будет продолжаться, и война вряд ли закончится в ближайшее время», – добавила Хейнс.