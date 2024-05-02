В Азербайджане пройдут Дни российской культуры

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Дни российской культуры пройдут в 2024 году в Азербайджане, готовится программа обменных кинонедель.

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Адилем Керимли.

«На ближайший год у нас в планах проведение Дней российской культуры в республике. Готовим специальную программу обменных кинонедель, куда войдут главные хиты отечественного проката», – написала министр.

По ее словам, в сентябре Российская академия музыки им. Гнесиных проведет творческую школу, посвященную 150-летию Елены Гнесиной, на базе Центральной школой искусств им. К. Караева в Баку.

«Также пригласила коллег из Азербайджана присоединиться к нашему фестивалю «Интермузей», а молодежь страны – к Международному детскому культурному форуму», – добавила Любимова.