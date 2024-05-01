Колумбия намерена разорвать дипотношения с Израилем

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Колумбия в четверг разорвет дипломатические отношения с Израилем, сообщил колумбийский лидер Густаво Петро, заявив, что Израилем управляют «геноцидный» президент и правительство.

«Одно слово оправдывает необходимость жизни, восстания, поднятия флага и сопротивления. Это слово «Газа», это слово «Палестина», это девочки и мальчики, младенцы, погибшие, разорванные бомбами. Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», – заявил Петро в ходе первомайской манифестации в Боготе.