Азербайджан, Узбекистан и Казахстан объединят свои энергосистемы

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Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали Меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран.

Документ подписан по итогам встречи 1 мая в Ташкенте министров экономики и энергетики трех стран, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Джаббаров в соцсетях написал, что реализация этого документа позволит трем сторонам взаимодействовать в производстве «зеленой» энергии и организации ее экспорта через Азербайджан в Европу, обеспечить интеграцию энергосистем и эффективное использование возобновляемых источников энергии.