Армения готова разблокировать транспортные коммуникации с Азербайджаном и Турцией

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Армения готова разблокировать все транспортные коммуникации с Азербайджаном и Турцией.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Al-Jazeera.

«Мы готовы разблокировать всю региональную транспортную инфраструктуру не только с Азербайджаном, но и с Турцией, понимая, что этот проект поможет соединить Восток с Западом, Север с Югом, и если он будет реализован, то это будет еще один интересный способ соединить страны Персидского залива с Черноморским экономическим регионом. Согласно этой концепции, разблокирование должно происходить при полном уважении суверенитета стран, а также в соответствии с принципами равенства и взаимности», – сказал Мирзоян.