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ГЭЦ из-за жары перенес начало экзаменов

ГЭЦ из-за жары перенес начало экзаменов

Время начала экзаменов, которые будут проводиться Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 5 мая и далее (за исключением экзаменов в связи с государственной службой 12 мая), а также в июне, июле и августе, перенесено на 10:00 в связи с характерными для этого периода жаркими погодными условиями.

Об этом говорится в обращении ГЭЦ Азербайджана.

«Участники экзаменов должны учитывать, что за 15 минут до начала – в 09:45 – пропуск на экзамен заканчивается. Кроме того, в целях предупреждения массовости, для участников экзамена устанавливается разное время входа в экзаменационное помещение, и это время указывается в «Пропускном листе на экзамен». Пропускные листы для всех экзаменов размещаются на сайте ГЭЦ за 5-7 дней до экзамена», – отмечается в сообщении.

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