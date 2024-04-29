Спортсмен ММА Вугар Керемов не успел выйти на свободу, как снова попал за решетку

Спортсмен ММА Вугар Керемов, выпущенный на свободу несколько дней назад из зала суда, вновь арестован.
Решение о его аресте принял Бакинский апелляционный суд, передает АПА.
Недовольный решением Хатаинского районного суда об освобождении Вугара Керемова, прокурор подал апелляционный протест.
Сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Мурада Мамедова было оглашено решение.
Бакинский апелляционный суд отменил решение Хатаинского районного суда по делу Вугара Керемова и в его отношении вновь была избрана мера пресечения в виде ареста.