Спортсмен ММА Вугар Керемов не успел выйти на свободу, как снова попал за решетку

71 Просмотров

Спортсмен ММА Вугар Керемов, выпущенный на свободу несколько дней назад из зала суда, вновь арестован.

Решение о его аресте принял Бакинский апелляционный суд, передает АПА.

Недовольный решением Хатаинского районного суда об освобождении Вугара Керемова, прокурор подал апелляционный протест.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Мурада Мамедова было оглашено решение.

Бакинский апелляционный суд отменил решение Хатаинского районного суда по делу Вугара Керемова и в его отношении вновь была избрана мера пресечения в виде ареста.