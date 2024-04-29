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У Кочаряна конфискуют 25 единиц недвижимости и десятки миллионов долларов

У Кочаряна конфискуют 25 единиц недвижимости и десятки миллионов долларов

Прокуратура Армении требует от суда конфисковать у второго президента Армении Роберта Кочаряна и лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна десятки единиц недвижимости и средства на сотни миллионов долларов, считая их происхождение незаконным. Об этом сказала генпрокурор Армении Анна Вардапетян на заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам.

Так, у Кочаряна и семерых лиц, связанных с ним, прокуратура хочет изъять 25 единиц недвижимости. У второго президента Армении также хотят конфисковать в пользу государства 5 транспортных средств, акции на $4 млн. Прокуратура добивается прекращения участия Кочаряна в деятельности 16 юрлиц в Армении и за рубежом.

Этим задачи прокуратуры не ограничиваются. По словам Вардапетян, ведомство настаивает на конфискации права требования по займам на $25 млн, еще $89 млн средств считаются незаконными и подлежат конфискации, однако были переданы добросовестным лицам.

Что касается Царукяна, то надзорное ведомство также предъявило требование о конфискации у него и аффилированных с ним лиц 79 единиц недвижимости и 42 транспортных средств. Изъятию подлежат $894 тыс., на которые были приобретены 8 неидентифицированных транспортных средств, а также объем прощенных задолженностей в размере 33 млн драмов ($84 тыс).

Кроме того, прокуратура требует изъять рыночную стоимость 10 единиц недвижимости, доли и акции в 39 компаниях, права требования по займам на $161 млн, займы, выданные 12 компаниям на сумму в $41 млн, а также доходы в $220 млн от использования незаконного имущества.

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