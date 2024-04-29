«Бомба» замедленного действия в армянском МИДе

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Посол Армении в Евросоюзе, бывший руководитель пресс-службы армянского МИДа Тигран Балаян дал интервью изданию Politico. Вряд ли имеет смысл напоминать: власти Армении выступают с громкими обвинениями в адрес России, спикер армянского парламента Ален Симонян объявляет, что его страна намерена добиваться статуса кандидата в члены ЕС, Евросоюз и США обещают Армении финансовую «подпитку», о чем объявлено официально, и, согласно утечкам, обсуждают и военное сотрудничество… По логике вещей, ключевую роль в этом процессе должен играть посол Армении в ЕС.

Но в реальности господин Балаян заявляет в интервью Politico нечто совершенно противоположное. Как утверждает армянский дипломат, «сейсмический сдвиг» в политике Армении и её сближение с Евросоюзом не несут, оказывается, никакой угрозы Москве: «География Армении означает, что она исторически и практически имеет так много связей с Россией, что только фантазеры могут подумать, что Армения пытается подорвать интересы России в регионе». Отметив, что «отношения Армения-ЕС основаны на национальных интересах Армении. В настоящее время наши национальные интересы требуют, чтобы у нас были образцовые отношения с ЕС и всеми его государствами-членами», Тигран Балаян тут же включил задний ход: «Это не исключает двусторонних хороших отношений с Россией, и это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам».

Тигран Балаян в течение всего интервью по сути дела дезавуирует правительство Армении, Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и т.д., «озвучивая» по сути дела основные нарративы позиции Кремля, вплоть до того, что курс на сближение с Европой открыто именует «самоубийственным». Более того, Балаян так вошёл в раж, что попытался дезавуировать даже российских дипломатов: «Когда мы обсуждаем эти вопросы с российскими дипломатами, и я рассказываю им, что мы делаем, я никогда не получал никаких контраргументов относительно того, почему мы не должны этого делать — как европейские и американские инвестиции в экономику Армении могут нанести ущерб интересам России».

Сказать, что интервью Балаяна вызывает вопросы – ничего не сказать. В самом деле, Ереван на самом высоком уровне заявляет о стремлении сближаться с Европой, обвиняет Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах, российские дипломаты, включая министра Сергея Лаврова и официального представителя МИДа Марию Захарову, открыто предостерегают Армению от заигрывания с Западом, а пошёл Армении в Евросоюзе утверждает, будто бы ничего заслуживающего внимания не происходит вообще? Он что, перепутал дипломатию с цирком Шапито или провинциальной художественной самодеятельностью? Балаян сам верит, что перед нами выше руководство Армении, Евросоюза, российского МИДа разыгрывает спектакль? Или считает, будто бы такому поверят все остальные?

Можно, конечно, предположить, что господин Балаян в интервью Politico пытался «смазать след» от своего же интервью российскому «либеральному» The Moscow Times, где умудрился обвинить Россию аж в аресте главарей карабахских сепаратистов. Но вряд ли посол не понимает, что как раз в интервью The Moscow Times надо было бы говорить о том, что про западные жесты Армении отношения с РФ никоим образом не угрожают, а вот в беседе с Politico — уже высказывать обиды на Россию. Не говоря о том, что дипломату, даже армянскому, по штату положено уметь «цедить базар» и не делать таких заявлений, чтобы их потом приходилось «затирать» и «подчищать».

Но вот что примечательно. Тигран Балаян сделал стремительную карьеру в армянской дипломатии, скажем так, «при прошлых властях». Он ходил в любимчиках у бывшего министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, который, напомним, возглавлял внешнеполитическое ведомство Армении во времена Сержа Саргсяна и ушел в отставку уже после победы «шашлычной революции» Никола Пашиняна.

Наверное, можно понять, почему Никол Воваевич не «вычистил» из МИДа кадры, оставшиеся со времён Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Для такой операции, прежде всего, нужен «кадровый резерв», и найти сразу столько профессионально подготовленных и при этом не трудоустроенных дипломатов не так-то просто.

Но Тигран Балаян – это уже другой случай. Сей персонаж, напомним, занимает пост посла Армении не где-нибудь в Вануату или Кирибати, а в Евросоюзе. То есть на ключевом направлении армянской дипломатии разом выступает с заявлениями, которые – назовём вещи своими именами – идут вразрез с официальным курсом Еревана. Поднимается вопрос, какой из них можно верить, если у Еревана две позиции? В переговорах очень многое зависит от реноме и степени доверия к собеседнику. И на фоне начавшегося процесса делимитации и демаркации границ это не может быть безразлично уже для Азербайджана. Словом, тот случай, когда Николу Воваевичу самое время адресовать слегка измененную фразу из нашумевшего фильма «Белые росы»: «Ты сначала со своими дипломатами разберись».

Нурани, обозреватель