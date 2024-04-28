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Амирбеков указал на огромную ответственность Азербайджана за проведение COP29

Амирбеков указал на огромную ответственность Азербайджана за проведение COP29

Проведение COP29 – это огромная ответственность, которая в то же время помогает повысить уровень внутренней осведомленности в вопросах климата, сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью бразильской газете Correio Braziliense.

«COP29 — важнейшее мероприятие, когда речь идет об одной из величайших проблем, стоящих перед всем миром: изменении климата и всех этих последствиях, с которыми сталкиваются все страны. Поскольку наша страна известна как углеводородная страна с экономикой, основанной на разведке природного газа и нефти, мы в течение нескольких лет осознавали, что должны обеспечить переход к зеленой и возобновляемой энергетике, что является одной из стратегических целей нашего правительства», – сказал он.

Амирбеков также отметил, что Азербайджан стремится укреплять торговые связи с Бразилией.

«Бразилия могла бы, например, увеличить импорт из Азербайджана в области удобрений, что очень важно для нашей экономики. У нас также очень хорошие контакты в авиационной отрасли, потому что мы покупаем много самолетов. Мы также хотим, чтобы количество туристов увеличивалось, потому что лучший способ представить свою страну — это прямой рейс, и это именно то, над чем нам нужно было работать, чтобы сделать остановки в пути как можно короче», – добавил он.

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