Макрон хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы

92 Просмотров

Сотрудничество с НАТО для Франции сегодня является приоритетом в оборонной политике, однако из-за действий России Европе необходимо начать дискуссию о собственной «европейской обороне», включая вопросы ядерного оружия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с французской молодежью, передает DNA.

Глава государства напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам. Вместе с тем он отметил, что существует «европейское измерение этих интересов», когда французская доктрина также должна способствовать «укреплению доверия» к европейской обороне.

«Сейчас необходимо идти дальше, строить надежную европейскую оборону. Это может означать развертывание противоракетных щитов, но мы должны быть уверены, что они блокируют все ракеты и препятствуют использованию ядерного оружия. Быть надежным — значит, также иметь ракеты большой дальности, которые могли бы сдержать русских», — подчеркнул Макрон.

Он указал, что европейским лидерам, в частности, необходимо обсудить противоракетную оборону, возможность применения оружия большой дальности, а также ядерного оружия как для тех стран, которые им уже обладают, так и для тех, на чьей территории размещены американские боеголовки.