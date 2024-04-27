Инфантино поздравил футболистов «Карабаха»

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Президент ФИФА Джанни Инфантино в письме, адресованном президенту АФФА Ровшану Наджафу, поздравил ФК «Карабах» со званием чемпиона Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АФФА.

«Уважаемый президент, этим письмом я рад поздравить нового чемпиона Азербайджана «Карабах»! Последовательные усилия клуба и результаты на протяжении всего сезона окупились, и этот важный титул был завоеван. Поздравляю команду и каждого члена клуба с этим большим достижением.

Дорогой президент, я с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время и благодарю вас и вашу ассоциацию за постоянную поддержку, работу и преданность развитию футбола в вашей стране», – говорится в письме.