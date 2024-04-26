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Главное Общество

В Баку ожидается 32 градуса тепла

В Баку ожидается 32 градуса тепла

27 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 18-23° тепла.

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