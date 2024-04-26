Гегам Манукян: В Армении нет закона, есть Никол Пашинян

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В Армении такая ситуация, что журналистам надо забыть о законе относительно свободы информации, депутатам – регламент НС, гражданам – законов, потому что в РА нет закона, есть Никол Пашинян. Об этом заявил депутат от блока «Армения» Гегам Манукян, комментируя инцидент в Баграташене.

«Личная месть Никола Пашиняна выражается в натравливании на каждом шагу полицейских на граждан», – заявил Манукян.

«Жители Еревана, Арарата и Сюника понимают, что этими шагами власть приблизит угрозу к их дверям, поэтому все выражают свое неповиновение. Сурен Папикян, Эдвард Асрян, Армен Григорян, Арарат Мирзоян, Мгер Григорян осуществляют незаконную деятельность. Без подписания соглашения они приступают к демаркации границы», – сказал депутат.