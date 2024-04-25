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Россия пригрозила ударом по Польше

Россия пригрозила ударом по Польше

Ядерные объекты НАТО в случае их размещения на территории Польши станут военной целью для России. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он указал, что приближение совместных ядерных миссий стран НАТО к российским границам обостряет угрозы для России.

По словам Рябкова, польским политикам следует понять, что сдвиги в этом направлении не добавят безопасности Польше, а соответствующие объекты станут целью для РФ.

«И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», – заключил замглавы МИД РФ.

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