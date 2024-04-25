Лукашенко признался в «обнимашках» с ядерной боеголовкой

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о стратегическом ядерном оружии, которое до 1996 года было размещено в республике, и пошутил, что обнимал одну из боеголовок. Об этом он заявил во время выступления на VII Всебелорусском народном собрании, трансляцию которого вел телеканал АТН.

«Мы на территории Беларуси имели самое современное на то время, оно и сейчас на вооружении в России, стратегическое оружие. Были размещены, и я их видел, как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения», — сказал Лукашенко.