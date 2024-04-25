Макрон заявил, что Европа «может умереть»

Европа рискует быть ослабленной в течение следующего десятилетия и «может умереть».
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с речью о будущем Европы в Сорбонне, передает ТАСС.
«Наша Европа смертна, она может умереть. Все зависит только от нашего выбора. <…> В течение следующего десятилетия существует огромный риск того, что мы будем ослаблены», – сказал он в речи, открывающей в республике кампанию по выборам в Европарламент, назначенным на начало июня.
По словам французского лидера, «повсюду в Европе ее ценности находятся под угрозой», а страны континента слишком медленно реагируют на «общее вооружение мира».
Европе, заявил президент, нужна новая стратегия роста и укрепления суверенитета. «Мы должны внушать доверие, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия», – подчеркнул Макрон.
Он также считает, что «условие безопасности Европы заключается в том, чтобы Россия не одержала победу в войне в Украине».
Макрон подтвердил свой «выбор в пользу возвращения к стратегической двусмысленности», имея в виду вопрос возможной отправки западными странами войск на украинскую территорию.