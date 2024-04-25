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Макрон заявил, что Европа «может умереть»

Макрон заявил, что Европа "может умереть"

Европа рискует быть ослабленной в течение следующего десятилетия и «может умереть».

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с речью о будущем Европы в Сорбонне, передает ТАСС.

«Наша Европа смертна, она может умереть. Все зависит только от нашего выбора. <…> В течение следующего десятилетия существует огромный риск того, что мы будем ослаблены», – сказал он в речи, открывающей в республике кампанию по выборам в Европарламент, назначенным на начало июня.

По словам французского лидера, «повсюду в Европе ее ценности находятся под угрозой», а страны континента слишком медленно реагируют на «общее вооружение мира».

Европе, заявил президент, нужна новая стратегия роста и укрепления суверенитета. «Мы должны внушать доверие, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия», – подчеркнул Макрон.

Он также считает, что «условие безопасности Европы заключается в том, чтобы Россия не одержала победу в войне в Украине».

Макрон подтвердил свой «выбор в пользу возвращения к стратегической двусмысленности», имея в виду вопрос возможной отправки западными странами войск на украинскую территорию.

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