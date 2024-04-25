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Турция будет использовать ИИ для борьбы со шпионажем

Турция будет использовать ИИ для борьбы со шпионажем

Турецкие учёные разрабатывают проект, способный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выявлять шпионскую деятельности в отношении страны, пишет Anadolu.

«Пролетающие над Турцией объекты, в том числе космические аппараты и спутники, можно отслеживать с помощью «искусственного интеллекта», что позволит выявить шпионскую деятельность» – пишет агентство.

Проректор Университета турецкой ассоциации аэронавтики (THK) профессор Тахсин Чагры Шишман рассказал агентству, что университет проводит исследования по определению орбиты спутников, используя ИИ, в частности, глубокое обучение, чтобы способствовать повышению осведомлённости Турции о космической ситуации и расширению её возможностей.

Он также подчеркнул, что один из результатов задачи по наземному наблюдению и слежению за космическими объектами в рамках Национальной космической программы связан с «национальной безопасностью».

«Турция может получать орбитальную информацию о спутниках и других космических объектах через сайт space-track.org, но орбитальная информация о спутниках-шпионах не может быть получена таким образом. По этой причине локализация проекта приобретает особое значение с точки зрения национальной безопасности Турции. Реализация разработанного нами проекта позволит отслеживать спутники-шпионы страны, определять их орбиты с помощью искусственного интеллекта и знать время их пролета над Турцией. Таким образом, можно будет скрыть те действия, которые мы не хотим, чтобы были замечены спутниками-шпионами», – отметил он.

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